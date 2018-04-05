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April 5, 2018 / 4:13 PM / Updated a day ago

BRIEF-VER Files For Chapter 11 Bankruptcy

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - VER :

* VER ANNOUNCES AGREEMENT TO MERGE WITH PRODUCTION RESOURCE GROUP LLC

* VER SAYS FILED VOLUNTARY PETITIONS FOR REORGANIZATION UNDER CHAPTER 11 OF U.S. BANKRUPTCY CODE IN U.S. BANKRUPTCY COURT

* VER SAYS RECEIVED COMMITMENTS FROM EXISTING LENDERS FOR UP TO $364.7 MILLION IN DIP FINANCING TO SUPPORT CONTINUED OPERATIONS DURING CHAPTER 11 PROCESS

* VER SAYS ENTERED AGREEMENT TO MERGE WITH AN ENTITY CONTROLLED BY PRODUCTION RESOURCE GROUP LLC

* VER SAYS WILL CONTINUE OPERATING IN NORMAL COURSE DURING CHAPTER 11 PROCESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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