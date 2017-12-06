BRIEF-Vera Bradley Q3 GAAP Earnings Per Share $0.01

Dec 6 (Reuters) - Vera Bradley Inc:
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.14 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q3 REVENUE $114.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $114.6 MILLION
* SEES FISCAL 2018 NET REVENUES $450 MILLION TO $455 MILLION
* - COMPARABLE SALES, INCLUDING E-COMMERCE, DECREASED 7.4% FOR QUARTER
* SEES FISCAL 2018 DILUTED EARNINGS PER SHARE OF $0.57 TO $0.60
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.30, REVENUE VIEW $138.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $0.47, REVENUE VIEW $461.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* VERA BRADLEY - EXPECT TO REDUCE ANNUAL NET SG&A SPENDING BY UP TO $30 MILLION FROM BASELINE FISCAL 2017 LEVEL
* VERA BRADLEY - TO REDUCE ANNUAL NET SG&A SPENDING BY “RIGHT-SIZING” CO TO “BETTER ALIGN WITH REDUCED SIZE OF BUSINESS” Source text for Eikon: Further company coverage: