BRIEF-Veracyte Reports Prelim Q1 2020 Financial Results

April 16 (Reuters) - Veracyte Inc:
* VERACYTE ANNOUNCES PRELIMINARY FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC
* WITHDRAWS FULL-YEAR 2020 GUIDANCE
* Q1 GENOMIC TESTING VOLUME INCREASED APPROXIMATELY 15% COMPARED TO Q1 OF 2019
* APPROXIMATELY 60 EMPLOYEES ARE BEING PUT ON A TEMPORARY FURLOUGH
* SECURING VENDOR DISCOUNTS AND HALTING ALL NONESSENTIAL OUTSIDE SPENDING
* CHAIRMAN, CEO IS REDUCING HER BASE PAY, TARGET BONUS BY 25% UNTIL CO CAN RESUME NORMAL OPERATIONS
* Q1 REVENUE VIEW $30.4 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: