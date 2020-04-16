Healthcare
April 16, 2020 / 9:21 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Veracyte Reports Prelim Q1 2020 Financial Results

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Veracyte Inc:

* VERACYTE ANNOUNCES PRELIMINARY FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC

* SEES Q1 2020 REVENUE $30.5 MILLION TO $31.5 MILLION

* WITHDRAWS FULL-YEAR 2020 GUIDANCE

* Q1 GENOMIC TESTING VOLUME INCREASED APPROXIMATELY 15% COMPARED TO Q1 OF 2019

* APPROXIMATELY 60 EMPLOYEES ARE BEING PUT ON A TEMPORARY FURLOUGH

* SECURING VENDOR DISCOUNTS AND HALTING ALL NONESSENTIAL OUTSIDE SPENDING

* CHAIRMAN, CEO IS REDUCING HER BASE PAY, TARGET BONUS BY 25% UNTIL CO CAN RESUME NORMAL OPERATIONS

* Q1 REVENUE VIEW $30.4 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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