FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Iran
Myanmar
Predictions 2018
The Trump Effect
North Korea
Special Reports
Deals
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Future Of Money
#Market News
January 4, 2018 / 9:09 PM / in 3 hours

BRIEF-Verastem Announces Increased Hercules Debt Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Verastem Inc:

* VERASTEM ANNOUNCES INCREASED HERCULES DEBT FACILITY

* VERASTEM INC - ANNOUNCED ENTRY INTO AN AMENDMENT TO ITS LOAN AND SECURITY AGREEMENT WITH HERCULES CAPITAL INC

* VERASTEM INC - ‍INCREASING ITS EXISTING BORROWING LIMIT UNDER LOAN FACILITY FROM $25 MILLION TO UP TO $50 MILLION IN FINANCING​

* VERASTEM INC - ‍VERASTEM HAS RECEIVED FIRST $15 MILLION OF FINANCING UNDER ORIGINAL LOAN AND SECURITY AGREEMENT​

* VERASTEM - ‍INCREASED LOAN FACILITY PROCEEDS TO BE USED FOR DEVELOPMENT PROGRAMS, INCLUDING REGULATORY & COMMERCIALIZATION ACTIVITIES FOR DUVELISIB​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.