BRIEF-Verastem Oncology Reports Fourth Quarter And Full-Year 2019 Financial Results

March 11 (Reuters) - Verastem Inc:
* VERASTEM ONCOLOGY REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.40
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.46 — REFINITIV IBES DATA
* EXPECTS TO REDUCE ITS OPERATING EXPENSES BY APPROXIMATELY 40% FOR 2020
* GUIDING THAT 2020 COPIKTRA REVENUES MAY BE IN RANGE OF $12 MILLION TO $16 MILLION
* VERASTEM - EXPECTS EXISTING CASH AND CASH EQUIVALENTS, ALONG WITH EXPECTED COPIKTRA REVENUE, WILL BE SUFFICIENT TO FUND PLANNED OPERATIONS INTO Q4 OF 2021
* QTRLY NET PRODUCT REVENUE WAS $3.6 MILLION, COMPARED TO $1.2 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: