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June 13, 2018 / 3:12 PM / in 12 hours

BRIEF-Verbund extends CEO Anzengruber's term for two years

Reuters Staff

1 Min Read

June 13 (Reuters) - Verbund AG:

* SAYS WOLFGANG ANZENGRUBER HAS BEEN APPOINTED AS CEO AND CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD FOR ANOTHER 2 YEARS UNTIL 31.12.2020

* SAYS PETER F. KOLLMANN HAS BEEN APPOINTED AS CFO FOR 3 MORE YEARS UNTIL 31.12.2021 WITH AN EXTENSION OPTION FOR 2 ADDITIONAL YEARS

* VERBUND SAYS AS NEW EXECUTIVE BOARD MEMBER AND VICE CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD, MICHAEL STRUGL HAS BEEN APPOINTED FOR 3 YEARS UNTIL 31.12.2021 WITH AN EXTENSION OPTION FOR 2 ADDITIONAL YEARS

* VERBUND SAYS AS ADDITIONAL NEW EXECUTIVE BOARD MEMBER, ACHIM KASPAR HAS BEEN APPOINTED FOR 3 YEARS UNTIL 31.12.2021 WITH AN EXTENSION OPTION FOR 2 ADDITIONAL YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

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