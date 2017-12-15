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#Market News
December 15, 2017 / 6:23 PM / in an hour

BRIEF-Verifone Systems Unit Enters Asset Purchase Agreement With Curb Technologies

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Verifone Systems Inc:

* VERIFONE SYSTEMS SAYS ON DEC 11, UNIT ENTERED INTO ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH CURB TECHNOLOGIES - SEC FILING

* VERIFONE SYSTEMS-PURSUANT TO AGREEMENT, UNIT AGREED TO SELL TO CURB CERTAIN ASSETS&LIABILITIES OF VERIFONE TAXI SOLUTIONS BUSINESS FOR $30 MILLION IN CASH

* VERIFONE SYSTEMS SAYS IN RELATION TO AGREEMENT, UNIT RECEIVED 10 PERCENT EQUITY STAKE IN LIMITED LIABILITY CO THAT IS INDIRECT PARENT OF CURB

* VERIFONE SYSTEMS INC - CURB ALSO ASSUMED RESPONSIBILITY FOR $50.3 MILLION OF ASSOCIATED OPERATING LEASE COMMITMENTS Source text : ( bit.ly/2ky12Uf ) Further company coverage:

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