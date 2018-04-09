BRIEF-Verifone To Be Acquired By Francisco Partners For $3.4 Billion

April 9 (Reuters) - Verifone Systems Inc:
* VERIFONE TO BE ACQUIRED BY FRANCISCO PARTNERS FOR $3.4 BILLION
* VERIFONE STOCKHOLDERS TO RECEIVE $23.04 PER SHARE IN CASH
* UPON COMPLETION OF TRANSACTION, VERIFONE WILL BECOME A PRIVATELY HELD COMPANY
* VERIFONE SYSTEMS - MERGER AGREEMENT INCLUDES A “GO-SHOP” PERIOD
* ENTERED INTO DEAL UNDER WHICH INVESTOR GROUP LED BY FRANCISCO PARTNERS, INCLUDING BRITISH COLUMBIA INVESTMENT WILL BUY VERIFONE
* “GO-SHOP” PERIOD ALLOWS BOARD TO POTENTIALLY ENTER NEGOTIATIONS WITH PARTIES THAT MAKE ALTERNATIVE PROPOSALS THROUGH MAY 24
* QATALYST PARTNERS IS ACTING AS FINANCIAL ADVISOR TO VERIFONE AND SULLIVAN & CROMWELL LLP IS SERVING AS VERIFONE’S LEGAL ADVISOR Source text for Eikon: Further company coverage: