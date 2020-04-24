Healthcare
April 24, 2020 / 5:05 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Verkkokauppa.com Q1 Operating Profit Rises To EUR 3.4 Mln

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Verkkokauppa.com Oyj:

* Q1 REVENUE EUR 125 MILLION VERSUS EUR 116 MILLION YEAR AGO

* Q1 OPERATING PROFIT 3.4 MILLION EUROS (2.3)

* COMPANY’S OUTLOOK FOR 2020 EXPECTS REVENUE TO BE BETWEEN 510-530 MILLION EUROS (2019: 504 MILLION EUROS) AND COMPARABLE OPERATING PROFIT TO BE BETWEEN 12-15 MILLION EUROS (2019: 11.3 MILLION EUROS).

* BOARD OF DIRECTORS HAS RESOLVED TO PAY AFTER REPORTING PERIOD A QUARTERLY DIVIDEND OF 0.053 EUROS PER SHARE

* ON CORONAVIRUS: TOO EARLY TO ESTIMATE IMPACT OF COVID-19 ON ECONOMY AND CONSUMER BEHAVIOR.

* COMPANY’S PREPARATIONS FOR ENTERING OFFICIAL LIST OF NASDAQ HELSINKI DURING 2020 PROCEED ACCORDING TO PLAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below