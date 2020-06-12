Healthcare
June 12, 2020 / 3:21 PM / in an hour

BRIEF-Verrica Pharmaceuticals Announces Positive Results From Two New Pooled Analyses Of Phase 3 CAMP Trials Of VP-102

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June 12 (Reuters) - Verrica Pharmaceuticals Inc:

* VERRICA PHARMACEUTICALS ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FROM TWO NEW POOLED ANALYSES OF THE PHASE 3 CAMP TRIALS OF VP-102 IN MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

* VERRICA PHARMACEUTICALS- PRE-SPECIFIED EXPLORATORY ANALYSIS SHOWED ALL VP-102 QUARTILES HAD STATISTICALLY SIGNIFICANTLY HIGHER PERCENTAGE OF PATIENTS

* VERRICA PHARMACEUTICALS -POST-HOC DATA SHOWED BASELINE CHARACTERISTICS PATIENT MAYBE COMPLETE LESION CLEARANCE CANDIDATE AFTER UPTO 4 VP-102 TREATMENT

* VERRICA PHARMACEUTICALS - TWO ANALYSES OF PHASE 3 CAMP TRIALS ADD TO BODY OF EVIDENCE THAT SUPPORTS SAFETY, EFFICACY PROFILE OF VP-102 Source text for Eikon: Further company coverage:

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