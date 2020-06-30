Healthcare
June 30, 2020 / 12:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Vertex Announces Expansion Of Reimbursement Agreement With NHS England To Include Kaftrio® In Combination With Kalydeco®

1 Min Read

June 30 (Reuters) - Vertex Pharmaceuticals Inc:

* VERTEX ANNOUNCES EXPANSION OF REIMBURSEMENT AGREEMENT WITH NHS ENGLAND TO INCLUDE KAFTRIO® (IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACAFTOR) IN COMBINATION WITH KALYDECO® (IVACAFTOR)

* VERTEX PHARMACEUTICALS INC - HAS EXPANDED ITS REIMBURSEMENT AGREEMENT WITH NHS ENGLAND FOR VERTEX’S CYSTIC FIBROSIS MEDICINES

* VERTEX PHARMACEUTICALS - NEW AGREEMENT INCLUDES REIMBURSED ACCESS TO VERTEX’S CURRENTLY LICENSED MEDICINES - KALYDECO, ORKAMBI AND SYMKEVI Source text for Eikon: Further company coverage:

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