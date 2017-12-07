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BRIEF-Vertex Announces Positive Results From Open-Label Phase 3 Study Of KALYDECO(ivacaftor)
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#Market News
December 7, 2017 / 1:18 PM / in 2 hours

BRIEF-Vertex Announces Positive Results From Open-Label Phase 3 Study Of KALYDECO(ivacaftor)

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Vertex Pharmaceuticals Inc:

* VERTEX ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FROM OPEN-LABEL PHASE 3 STUDY OF KALYDECO® (IVACAFTOR) IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS AGES 1 TO 2 YEARS

* VERTEX PHARMACEUTICALS - KALYDECO​ ‍STUDY MET PRIMARY SAFETY ENDPOINT, SHOWED IMPROVEMENTS ACROSS MULTIPLE ENDPOINTS

* VERTEX PHARMACEUTICALS - ‍ARRIVAL STUDY GENERALLY WELL TOLERATED, SAFETY DATA WERE CONSISTENT WITH THOSE SEEN IN PREVIOUS PHASE 3 STUDIES OF IVACAFTOR​

* VERTEX PHARMACEUTICALS INC - ‍VERTEX PLANS TO SUBMIT APPLICATIONS FOR IVACAFTOR TO FDA AND EMA IN Q1 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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