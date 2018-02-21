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February 21, 2018 / 9:12 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Vertex Initiates Late Stage Study Of Treatment Combination For Cystic Fibrosis

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Vertex Pharmaceuticals Inc:

* VERTEX INITIATES FIRST PHASE 3 STUDY OF VX-659, TEZACAFTOR AND IVACAFTOR AS A TRIPLE COMBINATION REGIMEN FOR PEOPLE WITH CYSTIC FIBROSIS

* VERTEX PHARMACEUTICALS INC - GLOBAL PHASE 3 STUDY TO ENROLL 360 PATIENTS WITH ONE F508DEL MUTATION AND ONE MINIMAL FUNCTION MUTATION

* VERTEX - PHASE 3 VX-659 STUDY DESIGNED TO SUPPORT SUBMISSION OF NDA IN U.S. BASED ON 4-WEEK PRIMARY EFFICACY ENDPOINT AND 12-WEEK SAFETY DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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