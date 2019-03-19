Switzerland Market Report
March 19, 2019 / 6:15 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Vetropack Holding FY EBIT Up At CHF 78.4 Mln

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Vetropack Holding SA:

* FY NET SALES AT CHF 690.7 MILLION VERSUS CHF 631.5 MILLION YEAR AGO

* FY EBIT AT CHF 78.4 MILLION VERSUS CHF 64.1 MILLION YEAR AGO

* FY CONSOLIDATED PROFIT AT CHF 58.1 MILLION VERSUS CHF 57.0 MILLION YEAR AGO

* WILL PROPOSE GROSS PAYOUT OF CHF 50.00 PER BEARER SHARE AND GROSS PAYOUT OF CHF 10.00 PER REGISTERED SHARE

* SAYS INVESTMENTS WILL REMAIN AT AN ABOVE-AVERAGE LEVEL IN THE 2019 FISCAL YEAR

* SEES TO KEEP THE OPERATING RESULT IN 2019 AT THE SAME LEVEL AS THE PREVIOUS YEAR Source text: bit.ly/2OdQ7gW Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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