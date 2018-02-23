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February 23, 2018 / 6:54 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-VGP FY Profit For The Period Up At 96 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - VGP NV:

* VGP NV: VGP REPORTS FULL YEAR 2017 RECORD PROFITS

* FY PROFIT FOR PERIOD OF EUR 96.0 MILLION (+ EUR 4.7 MILLION COMPARED TO 31 DECEMBER 2016)​

* ‍PROPOSAL FOR DISTRIBUTION OF DIVIDEND OF EUR 35.3 MILLION​

* FY GROSS RENTAL INCOME EUR ‍​17.0 MILLION VERSUS EUR 16.8 MILLION YEAR AGO

* FY ADJUSTED OPERATING PROFIT AFTER TAX EUR ‍​58.1 MILLION VERSUS EUR 83.8 MILLION YEAR AGO

* EXPECT OVER € 370 MILLION CLOSING WITH VGP EUROPEAN LOGISTICS JOINT VENTURE BY END OF MARCH 2018‍​

* GROUP’S PROPERTY PORTFOLIO, INCLUDING OWN AND JOINT VENTURE PROPERTY PORTFOLIO, REACHED OCCUPANCY RATE OF 100.0% AT END-DECEMBER

* NET VALUATION OF PROPERTY PORTFOLIO AS END-DECEMBER SHOWED NET VALUATION GAIN OF € 94.6 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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