Healthcare
March 26, 2020 / 10:45 AM / Updated 23 minutes ago

BRIEF-Viad Corp - CEO And President Of Pursuit Have Each Voluntarily Reduced Their Base Salary By 50%

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March 26 (Reuters) - Viad Corp:

* VIAD CORP - CHIEF EXECUTIVE OFFICER, STEVE W. MOSTER, AND PRESIDENT OF PURSUIT, DAVID W. BARRY, HAVE EACH VOLUNTARILY REDUCED THEIR BASE SALARY BY 50%

* VIAD CORP - ON MARCH 23, ANNOUNCED DUE TO CURRENT INDUSTRY-WIDE CONDITIONS, EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM HAS REDUCED BASE SALARIES

* VIAD CORP - CFO ELLEN INGERSOLL HAS AGREED TO VOLUNTARILY REDUCE HER BASE SALARY BY 30%,

* VIAD - IMPLEMENTING COST REDUCTION ACTIONS, INCLUDING FURLOUGHS, MANDATORY UNPAID TIME OFF & SALARY REDUCTIONS FOR OTHER EMPLOYEES FOR UP TO 90 DAYS

* VIAD CORP - INTEND TO CONTINUE TO EVALUATE, IMPLEMENT ADDITIONAL COST-CUTTING MEASURES AS IS NECESSARY Source text: bit.ly/3bvvIOX Further company coverage:

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