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April 6, 2018 / 12:52 PM / a day ago

BRIEF-Viasat Confirmed Not Moving Forward With Eutelsat Satellite Deal

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Viasat Inc:

* CONFIRMED IT WILL NOT BE MOVING FORWARD WITH EUTELSAT COMMUNICATIONS ON A DEAL FOR USE OF VIASAT 3 SATELLITE

* WILL NOT BE MOVING FORWARD WITH EUTELSAT COMMUNICATIONS DUE TO EUTELSAT’S DECISION TO PURSUE LOCAL MARKET ALTERNATIVE

* CONFIRMED THAT EUTELSAT’S VIASAT-3 DECISION HAS NO DIRECT IMPACT ON EXISTING CONTRACTS

* CURRENT VIASAT / EUTELSAT JV, WHICH HAS BEEN IN OPERATION FOR MORE THAN A YEAR, WILL CONTINUE TO BE GOVERNED UNDER EXISTING AGREEMENTS

* VIASAT-3 PROGRAM FOR EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA (EMEA) IS “WELL UNDERWAY AND ON TRACK”

* VIASAT INC - “BELIEVES THERE IS SIGNIFICANT INTEREST IN VIASAT-3 PROGRAM FROM PROSPECTIVE REGIONAL PARTNERS” Source text for Eikon: Further company coverage:

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