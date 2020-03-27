Healthcare
March 27, 2020 / 6:16 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Vicat Announces Impact Of Covid-19 On 2020 Financial Year

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Vicat SA:

* IMPACT OF COVID-19 ON 2020 FINANCIAL YEAR

* ITS 2020 OUTLOOK NEEDS TO BE REVISED IN LIGHT OF POTENTIAL IMPACT OF COVID-19 ON GROUP’S BUSINESS

* ADAPTATION MEASURES HAVE ALREADY BEEN IMPLEMENTED, IN PARTICULAR A PLAN TO CUT OPERATING COSTS AND DEFER NON-STRATEGIC CAPITAL EXPENDITURE

* GROUP IS NOT ABLE AT THIS STAGE TO PROVIDE A PRECISE ASSESSMENT OF HOW ITS MARKETS AND FINANCIAL PERFORMANCE WILL DEVELOP OVER FULL YEAR IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below