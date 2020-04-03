BRIEF-Vicat Maintains 2019 Dividend

April 3 (Reuters) - VICAT SA:
* THE TWELVE COUNTRIES IN WHICH THE GROUP OPERATES ARE AFFECTED BY THE COVID19 EPIDEMIC WITH DELAYED LEVELS OF IMPACT IN TIME
* AT THIS STAGE, ALL GROUP’S CEMENT PLANTS ARE OPERATING, EXCLUDING TWO PLANTS IN INDIA
* ON CORONAVIRUS: THERE IS VERY HIGH VOLATILITY IN ACTIVITY
* IN FRANCE, AFTER A VERY SIGNIFICANT SLOWDOWN IN BUSINESS AT THE BEGINNING OF THE CONFINEMENT PERIOD, BUSINESS IS SLOWLY RECOVERING, WITH THE REOPENING OF TRADING AND THE SLOWER REOPENING OF CONSTRUCTION SITES
* MAINTAINS THE DIVIDEND AT €1.50 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)