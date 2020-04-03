Healthcare
April 3, 2020 / 9:18 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Vicat Maintains 2019 Dividend

1 Min Read

April 3 (Reuters) - VICAT SA:

* THE TWELVE COUNTRIES IN WHICH THE GROUP OPERATES ARE AFFECTED BY THE COVID19 EPIDEMIC WITH DELAYED LEVELS OF IMPACT IN TIME

* AT THIS STAGE, ALL GROUP’S CEMENT PLANTS ARE OPERATING, EXCLUDING TWO PLANTS IN INDIA

* ON CORONAVIRUS: THERE IS VERY HIGH VOLATILITY IN ACTIVITY

* IN FRANCE, AFTER A VERY SIGNIFICANT SLOWDOWN IN BUSINESS AT THE BEGINNING OF THE CONFINEMENT PERIOD, BUSINESS IS SLOWLY RECOVERING, WITH THE REOPENING OF TRADING AND THE SLOWER REOPENING OF CONSTRUCTION SITES

* MAINTAINS THE DIVIDEND AT €1.50 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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