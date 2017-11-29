BRIEF-VICI Properties Announces $850 Mln Common Stock Private Placement

Nov 29 (Reuters) - VICI Properties Inc:
* VICI PROPERTIES INC. ANNOUNCES $850 MILLION COMMON STOCK PRIVATE PLACEMENT
* VICI PROPERTIES INC - AGREED TO ISSUE APPROXIMATELY 45.946 MILLION SHARES OF COMMON STOCK AT $18.50 PER SHARE
* VICI PROPERTIES - ENTERED INTO COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH CERTAIN OF ITS EXISTING INVESTORS
* VICI PROPERTIES - PROCEEDS OF PRIVATE PLACEMENT TO BE USED TO PARTIALLY FUND ACQUISITION OF HARRAH‘S LAS VEGAS HOTEL AND CASINO ASSETS Source text for Eikon: Further company coverage: