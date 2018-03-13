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March 13, 2018 / 9:48 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Vicore Pharma's Holding I-Tech Strengthens Supply Chain With Strategic Acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - VICORE PHARMA HOLDING AB:

* VICORE PHARMA’S HOLDING I-TECH STRENGTHENS SUPPLY CHAIN WITH STRATEGIC ACQUISITION

* ‍OWNER SHARE IN I-TECH AB WILL DECREASE TO 21,2% (PREVIOUS 26,5%) AS A CONSEQUENCE OF SHARE ISSUE.​

* VICORE PHARMA HOLDING’S OWNER SHARE IN I-TECH AB WILL DECREASE TO 21,2% (PREVIOUS 26,5%) AS A CONSEQUENCE OF SHARE ISSUE.

* ‍ANNOUNCED ACQUISITION OF MANUFACTURING PROCESS TECHNOLOGY AND ADHERENT IMMATERIAL PROPERTY RIGHTS FROM CAMBREX CORPORATION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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