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March 13, 2020 / 12:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Vicplas International Ltd - HY Revenue S$47.2 Million Versus S$37.1 Million

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Vicplas International Ltd:

* VICPLAS INTERNATIONAL LTD - HY REVENUE S$47.2 MILLION VERSUS S$37.1 MILLION

* VICPLAS INTERNATIONAL LTD - HY REVENUE S$47.2 MILLION VERSUS S$37.1 MILLION

* VICPLAS INTERNATIONAL LTD - HY REVENUE S$47.2 MILLION VERSUS S$37.1 MILLION

* VICPLAS INTERNATIONAL LTD - HY PROFIT ATTRIBUTABLE S$2.3 MILLION VERSUS S$331,000

* VICPLAS INTERNATIONAL-GROUP EXPECTS CHALLENGES AS IT FACES UNCERTAINTIES IN ECONOMY AS WELL AS IMPACT FROM COVID-19 SITUATION

* VICPLAS INTERNATIONAL-GROUP EXPECTS CHALLENGES AS IT FACES UNCERTAINTIES IN ECONOMY AS WELL AS IMPACT FROM COVID-19 SITUATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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