Healthcare
April 15, 2020 / 10:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Vicplas International Says Singapore And Malaysia Manufacturing Facilities Are Running At Reduced Scale

1 Min Read

April 15 (Reuters) - Vicplas International Ltd:

* MEDICAL DEVICES SEGMENT OPERATIONS HAVE NORMALISED, CAUTIOUSLY OPTIMISTIC ABOUT PERFORMANCE FOR H2

* ADDITIONAL CIRCUIT BREAKER MEASURES INTRODUCED BY SINGAPORE GOVERNMENT NOT EXPECTED TO IMPACT MDS SIGNIFICANTLY

* SINGAPORE MANUFACTURING FACILITY HAS BEEN GRANTED PERMISSION TO CONTINUE OPERATIONS DURING CIRCUIT BREAKER PERIOD

* GROUP’S PIPES AND PIPE FITTINGS SEGMENT HAS BEEN AFFECTED BY RECENT RESTRICTIONS IN MALAYSIA AND SINGAPORE DUE TO COVID-19

* SINGAPORE AND MALAYSIA MANUFACTURING FACILITIES ARE RUNNING AT REDUCED SCALE WITH SUBSTANTIALLY FEWER EMPLOYEES

* CUSTOMERS’ DEMAND FOR PIPES AND PIPE FITTINGS IN SINGAPORE EXPECTED TO DECREASE SIGNIFICANTLY DURING CIRCUIT BREAKER PERIOD

* DEMAND FOR PIPES AND PIPE FITTINGS IN SINGAPORE EXPECTED TO DECREASE SIGNIFICANTLY DURING THIS CIRCUIT BREAKER PERIOD

* AT THIS STAGE, PIPES AND PIPE FITTINGS SEGMENT IS UNABLE TO DETERMINE EXTENT OF FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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