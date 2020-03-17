Healthcare
March 17, 2020 / 6:16 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Vienna Insurance Group FY Net Income Up At EUR 331.3 Million

1 Min Read

March 17 (Reuters) - VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE:

* TO PROPOSE INCREASE OF DIVIDEND FROM EUR 1.00 TO EUR 1.15 PER SHARE

* FY NET RESULT TO EUR 331.3 MILLION, 23% YEAR-ON-YEAR INCREASE

* FY PROFIT (BEFORE TAXES) RISES TO AROUND EUR 522 MILLION (+7.4%)

* CORONA SITUATION WILL HAVE AN IMPACT ON OUR BUSINESS DEVELOPMENT, AT MOMENT, EFFECTS ON GROUP ARE YET TO BE ESTIMATED

* FY TOTAL PREMIUM VOLUME INCREASES TO AROUND EUR 10.4 BILLION (+7.7%) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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