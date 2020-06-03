Healthcare
June 3, 2020 / 8:42 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Vienna Insurance Invested In Apeiron Biologics AG

1 Min Read

June 3 (Reuters) - Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe:

* VIENNA INSURANCE GROUP - INVESTED IN APEIRON BIOLOGICS AG

* VIENNA INSURANCE GROUP - APEIRON BIOLOGICS SUCCESSFULLY PERFORMED ITS PLANNED CAPITAL INCREASE

* VIENNA INSURANCE GROUP - AT AROUND EUR 7 MILLION, VIENNA INSURANCE GROUP WAS ANCHOR INVESTOR IN THIS ROUND OF FINANCING

* VIENNA INSURANCE GROUP - VIENNA INSURANCE GROUP HOLDS A DIRECT INTEREST OF JUST OVER 3% IN APEIRON Source text - bit.ly/36Xfa18 Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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