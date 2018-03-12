BRIEF-ViewRay Reports Q4 Loss Per Share $0.38

March 12 (Reuters) - ViewRay Inc:
* VIEWRAY REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $19.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $21.4 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.15 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* TOTAL BACKLOG GREW TO $203.6 MILLION, AS OF DECEMBER 31, 2017, UP FROM $133.2 MILLION, AS OF DECEMBER 31, 2016
* RECEIVED NEW ORDERS IN QUARTER FOR MRIDIAN SYSTEMS TOTALING $34.1 MILLION, UP FROM NEW ORDERS TOTALING $24.3 MILLION IN Q4 2016
* FY2018 REVENUE VIEW $82.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: