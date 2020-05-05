Healthcare
May 5, 2020 / 11:05 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Vifor Pharma: Akebia Reports Positive Top-Line Results From Inno(2)Vate

1 Min Read

May 5 (Reuters) - VIFOR PHARMA AG:

* VIFOR PHARMA ANNOUNCES AKEBIA’S POSITIVE TOP-LINE RESULTS FROM GLOBAL PHASE-III PROGRAM OF VADADUSTAT FOR TREATMENT OF ANAEMIA DUE TO CHRONIC KIDNEY DISEASE IN ADULT DIALYSIS-DEPENDENT PATIENTS

* ANNOUNCED THAT ITS PARTNER, AKEBIA THERAPEUTICS, TODAY REPORTED POSITIVE TOP-LINE RESULTS FROM INNO(2)VATE, AKEBIA’S GLOBAL PHASE-III CARDIOVASCULAR OUTCOMES PROGRAM

* AKEBIA PLANS TO SUBMIT NDA FOR VADADUSTAT FOR TREATMENT OF ANEMIA DUE TO CKD IN DIALYSIS DEPENDENT AND NON-DIALYSIS DEPENDENT PATIENTS TO FDA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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