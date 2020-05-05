BRIEF-Vifor Pharma: Akebia Reports Positive Top-Line Results From Inno(2)Vate

May 5 (Reuters) - VIFOR PHARMA AG:
* VIFOR PHARMA ANNOUNCES AKEBIA’S POSITIVE TOP-LINE RESULTS FROM GLOBAL PHASE-III PROGRAM OF VADADUSTAT FOR TREATMENT OF ANAEMIA DUE TO CHRONIC KIDNEY DISEASE IN ADULT DIALYSIS-DEPENDENT PATIENTS
* ANNOUNCED THAT ITS PARTNER, AKEBIA THERAPEUTICS, TODAY REPORTED POSITIVE TOP-LINE RESULTS FROM INNO(2)VATE, AKEBIA’S GLOBAL PHASE-III CARDIOVASCULAR OUTCOMES PROGRAM
* AKEBIA PLANS TO SUBMIT NDA FOR VADADUSTAT FOR TREATMENT OF ANEMIA DUE TO CKD IN DIALYSIS DEPENDENT AND NON-DIALYSIS DEPENDENT PATIENTS TO FDA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)