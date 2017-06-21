BRIEF-Vigmed Holding board of directors proposes a fully underwritten rights issue

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June 21 (Reuters) - VIGMED HOLDING AB (PUBL):
* THE BOARD OF DIRECTORS OF VIGMED PROPOSES A FULLY UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE
* VIGMED IS EXPECTED TO RECEIVE PROCEEDS FROM THE ISSUE OF UP TO APPROXIMATELY SEK 87.6 MILLION, BEFORE TRANSACTION COSTS
* THE PRELIMINARY SUBSCRIPTION PERIOD FOR THE ISSUE IS 8-22 SEPTEMBER 2017.
* ONE (1) SUBSCRIPTION RIGHT ENTITLES TO SUBSCRIPTION OF ONE (1) SHARE FOR SEK 1.20 IN CASH
* THE ISSUE COMPRISES IN AGGREGATE A MAXIMUM OF 73,055,553 NEW SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)