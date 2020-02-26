BRIEF-Viking Therapeutics Reports Q4 And Year-End 2019 Financial Results

Feb 26 (Reuters) - Viking Therapeutics Inc:
* VIKING THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.13 — REFINITIV IBES DATA
* PHASE 2B VOYAGE STUDY OF VK2809 IN BIOPSY-CONFIRMED NASH UNDERWAY
* ADDITIONAL VK2809 PHASE 2 RESULTS SELECTED FOR PODIUM PRESENTATION AT EASL
* IND FILING FOR VK0214 IN X-ALD EXPECTED IN 2Q20
* AT DECEMBER 31, 2019, VIKING HELD CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS TOTALING $275.6 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: