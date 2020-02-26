Healthcare
February 26, 2020 / 9:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Viking Therapeutics Reports Q4 And Year-End 2019 Financial Results

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Viking Therapeutics Inc:

* VIKING THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* Q4 LOSS PER SHARE $0.10

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.13 — REFINITIV IBES DATA

* PHASE 2B VOYAGE STUDY OF VK2809 IN BIOPSY-CONFIRMED NASH UNDERWAY

* ADDITIONAL VK2809 PHASE 2 RESULTS SELECTED FOR PODIUM PRESENTATION AT EASL

* IND FILING FOR VK0214 IN X-ALD EXPECTED IN 2Q20

* AT DECEMBER 31, 2019, VIKING HELD CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS TOTALING $275.6 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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