Healthcare
March 20, 2020 / 4:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Villeroy & Boch Decides On Further Measures Due To Coronavirus Outbreak

1 Min Read

March 20 (Reuters) - VILLEROY & BOCH AG:

* COVID 19 PANDEMIC: VILLEROY & BOCH DECIDES ON FURTHER MEASURES

* HAS NOW AGREED WITH RESPONSIBLE WORKS COUNCILS OF VILLEROY & BOCH AG TO INTERRUPT PARTS OF EUROPEAN PRODUCTION FOR PERIOD UNTIL END OF APRIL

* INTERRUPTION WILL INITIALLY AFFECT SITES OF BOTH DIVISIONS IN GERMANY AND FRANCE

* POSSIBLE EXTENSION DEPENDS ON FURTHER DEVELOPMENTS

* FURTHER MEASURES, WHICH MAY INCLUDE INTERRUPTION OF WORK AT OTHER LOCATIONS AND PRODUCTION SITES AS WELL AS WORK IN SELECTED ADMINISTRATIVE AREAS, WILL BE DECIDED DEPENDING ON FURTHER DEVELOPMENTS

* IS PREPARING ITSELF WITH THESE MEASURES FOR A PHASE OF TEMPORARILY LOWER DEMAND

* SUPPLY CHAINS HAVE SO FAR REMAINED INTACT AND INVENTORIES ARE SUFFICIENTLY HIGH TO COVER NORMAL DEMAND IN COMING WEEKS DESPITE INTERRUPTION OF PRODUCTION IN EUROPE

* EXPECTS THAT SALES AND EARNINGS FOR CURRENT FINANCIAL YEAR WILL BE BELOW PREVIOUS FORECAST Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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