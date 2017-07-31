FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Vilmorin & Cie Q4 sales raise up 2.5%
Sections
Featured
Fake paperwork, poor parts hinder China's aerospace boom
China
Fake paperwork, poor parts hinder China's aerospace boom
As the quartet breaks up, central banking leadership flux looms
Economy
As the quartet breaks up, central banking leadership flux looms
Firefighters gaining edge
California Wildfires
Firefighters gaining edge
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 31, 2017 / 4:01 PM / 3 months ago

BRIEF-Vilmorin & Cie Q4 sales raise up 2.5%

Reuters Staff

1 Min Read

July 31 (Reuters) - VILMORIN & CIE SA:

* OUTLOOK FOR 2016-2017: INCREASE IN CURRENT OPERATING MARGIN RATE AND STRONG GROWTH IN RESULTS

* SALES FOR Q4, CORRESPONDING TO REVENUE FROM ORDINARY ACTIVITIES AT 343.7 MILLION EUROS, UP 2.5% WITH CURRENT DATA COMPARED TO YEAR AGO

* CONFIRMS INCREASE IN ITS CURRENT OPERATING MARGIN RATE FOR FISCAL YEAR 2016-2017, WHICH SHOULD BE AT LEAST 9%

* STATES GLOBAL CONTRIBUTION IN FY 2016-17 OF ITS ASSOCIATED COMPANIES - MAINLY AGRELIANT, SEED CO AND AGT SHOULD BE HIGHER THAN FOR 2015-2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.