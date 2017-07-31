FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Vilmorin & Cie Q4 sales raise up 2.5%
Sections
Featured
U.S. hikes tensions in NAFTA talks with call for 'sunset clause'
Politics
U.S. hikes tensions in NAFTA talks with call for 'sunset clause'
How a homemade tool helped North Korea's missile program
North Korea Revealed
How a homemade tool helped North Korea's missile program
Facebook could do with more Sheryl Sandberg
Breakingviews
Facebook could do with more Sheryl Sandberg
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 31, 2017 / 4:01 PM / 2 months ago

BRIEF-Vilmorin & Cie Q4 sales raise up 2.5%

Reuters Staff

1 Min Read

July 31 (Reuters) - VILMORIN & CIE SA:

* OUTLOOK FOR 2016-2017: INCREASE IN CURRENT OPERATING MARGIN RATE AND STRONG GROWTH IN RESULTS

* SALES FOR Q4, CORRESPONDING TO REVENUE FROM ORDINARY ACTIVITIES AT 343.7 MILLION EUROS, UP 2.5% WITH CURRENT DATA COMPARED TO YEAR AGO

* CONFIRMS INCREASE IN ITS CURRENT OPERATING MARGIN RATE FOR FISCAL YEAR 2016-2017, WHICH SHOULD BE AT LEAST 9%

* STATES GLOBAL CONTRIBUTION IN FY 2016-17 OF ITS ASSOCIATED COMPANIES - MAINLY AGRELIANT, SEED CO AND AGT SHOULD BE HIGHER THAN FOR 2015-2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.