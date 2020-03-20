Healthcare
March 20, 2020 / 10:48 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Vincent Medical Posts FY Profit Attributable Of HK$11.5 Mln

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Vincent Medical Holdings Ltd:

* PROPOSED FINAL DIVIDEND OF HK1.10 CENTS PER SHARE FOR 2019

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE DECREASED BY 62.8% TO HK$11.5 MLN

* RAW MATERIAL SUPPLY RELATED TO IMAGING DISPOSABLE PRODUCTS IS EXPECTED TO NORMALISE IN Q2 OF 2020

* GROUP EXPECTS ROBUST GROWTH MOMENTUM TO CONTINUE THROUGH TO 2020 AND ONWARDS

* GROUP IS SEEING AN INCREASE IN SALES ORDER AND AWARENESS OF INSPIRED PRODUCTS GLOBALLY

* GROUP’S O2FLO RESPIRATORY UNIT (VUN-001) USED ON PATIENTS DIAGNOSED WITH COVID-19 TO HELP RELIEVE SYMPTOMS Source text for Eikon: Further company coverage:

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