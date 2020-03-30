Healthcare
March 30, 2020 / 6:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Viohalco Temporary Suspends Main Production Activities

1 Min Read

March 30 (Reuters) - VIOHALCO SA:

* CANNOT ESTIMATE THE FINANCIAL IMPACT OF THE PRESENT SITUATION, BUT WILL INFORM THE INVESTMENT COMMUNITY, AS SOON AS THIS CAN BE QUANTIFIED

* TEMPORARY SUSPENSION OF THEIR MAIN PRODUCTION ACTIVITIES, ASSIGNING THEIR EMPLOYEES A NON-ACTIVE STATUS, FOR ONE MONTH STARTING FROM APRIL 2, 2020 AND ENDING ON MAY 3, 2020

* DURING THE AFOREMENTIONED PERIOD, THE COMMERCIAL ACTIVITIES AND DELIVERY OF RAW MATERIALS AT THESE COMPANIES WILL REMAIN UNAFFECTED

* VIOHALCO ANNOUNCES TEMPORARY SUSPENSION OF THEIR MAIN PRODUCTION ACTIVITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below