FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 29, 2018 / 12:11 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Viper Energy Partners Says Board Of General Partner Unanimously Approved Change Of Viper's Federal Income Tax Status

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Viper Energy Partners Lp:

* VIPER ENERGY PARTNERS - BOARD OF GENERAL PARTNER HAS UNANIMOUSLY APPROVED A CHANGE OF VIPER’S FEDERAL INCOME TAX STATUS

* VIPER ENERGY PARTNERS - CHANGE OF CO’S FEDERAL INCOME TAX STATUS FROM PASS-THROUGH PARTNERSHIP TO TAXABLE ENTITY VIA A “CHECK BOX” ELECTION

* VIPER ENERGY PARTNERS LP - DO NOT EXPECT THIS ELECTION TO BE TAXABLE TO VIPER OR ITS CURRENT UNITHOLDERS, AND VIPER’S BUSINESS MODEL WILL NOT CHANGE

* VIPER ENERGY PARTNERS LP - BELIEVES THIS ELECTION WILL ALLOW CO TO SIGNIFICANTLY EXPAND INVESTOR BASE, BOTH IN U.S. & INTERNATIONALLY

* VIPER ENERGY PARTNERS - MINERALS BUSINESS TO CONTINUE TO BE TAXED AS PARTNERSHIP FOR FEDERAL, STATE INCOME TAX PURPOSES

* VIPER ENERGY PARTNERS LP - “THERE IS SIGNIFICANT OPPORTUNITY AHEAD FOR VIPER IN HIGHLY FRAGMENTED PRIVATE MINERAL MARKET” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.