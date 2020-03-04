Healthcare
March 4, 2020 / 12:45 PM / a few seconds ago

BRIEF-Vir And Alnylam Expand Collaboration To Advance RNAi Therapeutics For Treatment Of Coronavirus Infection, Including Covid-19

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Alnylam Pharmaceuticals Inc:

* VIR AND ALNYLAM EXPAND COLLABORATION TO ADVANCE RNAI THERAPEUTICS FOR THE TREATMENT OF CORONAVIRUS INFECTION, INCLUDING COVID-19

* ALNYLAM PHARMA - RECENT ALNYLAM ADVANCES IN LUNG DELIVERY TECHNOLOGY SUGGEST POSSIBLE UTILITY OF SIRNAS IN TARGETING SARS-COV-2

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS - VIR TO LEAD DEVELOPMENT OF POTENTIAL CORONAVIRUS RNAI THERAPEUTIC CANDIDATES, WITH CO RETAINING OPTION FOR 50-50 PARTICIPATION

* ALNYLAM PHARMA - FOCUS ON DEVELOPMENT OF SIRNAS THAT ALNYLAM IDENTIFIED THAT TARGET HIGHLY CONSERVED REGIONS OF CORONAVIRUS RNAS

* ALNYLAM PHARM - MAY ELECT TO EARN DEVELOPMENT, COMMERCIALIZATION MILESTONES & ROYALTIES ON NET SALES OF PRODUCTS FOR CORONAVIRUS PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

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