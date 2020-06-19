Healthcare
June 19, 2020 / 9:38 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Vir Biotechnology - On June 15, Co & Wuxi Biologics Entered Into A Binding Letter Of Intent

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June 19 (Reuters) - Vir Biotechnology Inc:

* VIR BIOTECHNOLOGY - ON JUNE 15, CO & WUXI BIOLOGICS ENTERED INTO A BINDING LETTER OF INTENT

* VIR BIOTECHNOLOGY - WUXI WILL PERFORM CERTAIN DEVELOPMENT & MANUFACTURING SERVICES FOR CO’S SARS-COV-2 ANTIBODY PROGRAM, IN DEAL

* VIR BIOTECHNOLOGY - CO TO PURCHASE FIRM & BINDING CAPACITY RESERVATION FOR MANUFACTURE OF SPECIFIED NUMBER OF BATCHES OF DRUG SUBSTANCE

* VIR BIOTECHNOLOGY - CO HAS RIGHT TO ORDER AN ADDITIONAL SPECIFIED NUMBER OF BATCHES OF DRUG SUBSTANCE, IN DEAL Source text: bit.ly/2YdV7J4 Further company coverage:

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