Healthcare
March 16, 2020 / 5:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Virbac FY Net Profit Group Share Up At 51.6 Million Euros

1 Min Read

March 16 (Reuters) - VIRBAC SA:

* FY REVENUE EUR 938.3 MILLION VERSUS EUR 868.9 MILLION YEAR AGO

* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 51.6 MILLION VERSUS EUR 20.1 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING CASH FLOW BEFORE INTEREST AND TAXES EUR 156.5 MILLION VERSUS EUR 119.3 MILLION YEAR AGO

* 2020 OUTLOOK EXCLUDING POSSIBLE IMPACT COVID-19 : INCREASE IN RATIO OF RECURRING OPERATING INCOME BEFORE AMORTIZATION OF ASSETS ACQUIRED THROUGH ACQUISITIONS TO SALES OF ABOUT 0.5 POINT VERSUS 2019

* 2020 OUTLOOK EXCLUDING POSSIBLE IMPACT COVID-19 : DEBT REDUCTION OF AROUND EUR 60 MILLION AT CONSTANT RATES OVER THE YEAR

* 2020 OUTLOOK EXCLUDING POSSIBLE IMPACT COVID-19 : WE EXPECT SALES GROWTH OF BETWEEN 4% AND 6% AT CONSTANT EXCHANGE RATES AND SCOPE OF CONSOLIDATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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