BRIEF-Virbac Q1 Revenue Up At 247.7 Million Euros

April 15 (Reuters) - VIRBAC SA:
* 2020 Q1 REVENUE ROSE BY +14.3% AT COMPARABLE EXCHANGE RATES,
* TO DATE WE COUNT 30 CASES OF COVID-19 IN OUR GLOBAL WORKFORCE INCLUDING 28 CASES IN FRANCE
* ON NEW CORONAVIRUS: IN TERMS OF SUPPLY, WE WERE ABLE TO MITIGATE IMPACTS IN Q1
* ON NEW CORONAVIRUS: ANTICIPATE POSSIBLE WORLDWIDE STRAIN ON DELIVERY OF CERTAIN COMPONENTS OR EVEN CERTAIN PRODUCTS IN Q2
* FOR OUR CHINESE SUPPLIERS, WE ARE SEEING A VERY GRADUAL RETURN OF OUR SUPPLIES AFTER A PERIOD OF SHARP SLOWDOWN.
* WE INITIATED TO FREEZE SPENDING AND INVESTMENT, GOVERNMENT SUPPORT MEASURES FOR BUSINESSES, AND NON-PAYMENT OF DIVIDENDS IN 2020
* ON NEW CORONAVIRUS: WE EXPECT OUR BUSINESS TO SLOW DURING CONTAINMENT PERIODS, EVEN IF DISPARITIES MAY EXIST BETWEEN SEGMENTS
* ON NEW CORONAVIRUS: FOOD PRODUCING ANIMAL SEGMENT COULD BE LESS IMPACTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)