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March 22, 2018 / 9:13 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Virco MFG, Unit Enter Into Seventeenth Amendment

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Virco Mfg. Corp:

* VIRCO MFG. CORP - ‍ON MARCH 19, 2018, CO AND ITS UNIT ENTERED INTO A SEVENTEENTH AMENDMENT TO REVOLVING CREDIT AND SECURITY AGREEMENT - SEC FILING​

* VIRCO MFG. CORP - ‍SEVENTEENTH AMENDMENT AMENDED CREDIT AGREEMENT BY EXTENDING MATURITY DATE OF CREDIT AGREEMENT FOR THREE YEARS UNTIL MARCH 19, 2023​

* VIRCO MFG. CORP - ‍SEVENTEENTH AMENDMENT AMENDED CREDIT AGREEMENT BY INCREASING MAXIMUM REVOLVING ADVANCE AMOUNT FROM $50 MILLION TO $60 MILLION Source text: (bit.ly/2G1PVMU) Further company coverage:

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