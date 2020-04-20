BRIEF-Virgin Australia Says Entered Voluntary Administration

April 21 (Reuters) - Virgin Australia Holdings Ltd:
* ASX ALERT-VIRGIN AUSTRALIA ENTERS VOLUNTARY ADMINISTRATION-VAH.AX
* ENTERED VOLUNTARY ADMINISTRATION TO RECAPITALISE BUSINESS
* APPOINTED VAUGHAN STRAWBRIDGE, JOHN GREIG, SAL ALGERI AND RICHARD HUGHES OF DELOITTE AS VOLUNTARY ADMINISTRATORS
* ENTERED VOLUNTARY ADMINISTRATION TO RECAPITALISE BUSINESS AND HELP ENSURE IT EMERGES IN A STRONGER FINANCIAL POSITION
* DECISION COMES AS GROUP HAS CONTINUED TO SEEK FINANCIAL ASSISTANCE FROM NUMBER OF PARTIES, INCLUDING STATE & FEDERAL GOVTS
* WILL CONTINUE TO OPERATE SCHEDULED INTERNATIONAL AND DOMESTIC FLIGHTS
* ADMINISTRATORS WILL BE SUPPORTED BY GROUP’S CURRENT MANAGEMENT TEAM, LED BY CEO PAUL SCURRAH
* COMMENCED PROCESS OF SEEKING INTEREST FROM PARTIES FOR PARTICIPATION IN RECAPITALISATION OF BUSINES
* ADMINISTRATOR’S INTENTION IS TO RESTRUCTURE & RE- FINANCE BUSINESS, BRING IT OUT OF ADMINISTRATION AS SOON AS POSSIBLE
* VELOCITY FREQUENT FLYER, WHILE OWNED BY GROUP, IS A SEPARATE COMPANY AND IS NOT IN ADMINISTRATION
* AUSTRALIA NEEDS A SECOND AIRLINE AND CO DETERMINED TO KEEP FLYING Source text reut.rs/3bu10pG Further company coverage: