BRIEF-Virgin Australia To Suspend All International Flying From 30 March To 14 June 2020

March 18 (Reuters) - Virgin Australia Holdings Ltd:
* SUSPENSION OF ALL INTERNATIONAL FLYING FROM 30 MARCH TO 14 JUNE 2020
* GROUP DOMESTIC CAPACITY REDUCTION OF 50 PER CENT UNTIL 14 JUNE 2020
* TEMPORARY SUSPENSION OF INTERNATIONAL SERVICES AND FURTHER CUTS TO DOMESTIC CAPACITY
* WILL WORK CLOSELY WITH GOVERNMENT TO PRIORITISE BRINGING AUSTRALIANS HOME AND RETURNING VISITORS BACK TO THEIR POINT OF ORIGIN SAFELY
* WILL SUSPEND ALL INTERNATIONAL FLYING FOR A PERIOD OF 2 AND A HALF MONTHS IN RESPONSE TO NEW TRAVEL RESTRICTIONS
* WILL OPERATE A REDUCED INTERNATIONAL SCHEDULE BETWEEN NOW AND 29 MARCH 2020
* TO OPERATE REDUCED INTERNATIONAL SCHEDULE BETWEEN NOW AND MARCH 29 TO ALLOW AUSTRALIANS TO RETURN HOME
* SUSPENSION OF INTERNATIONAL FLYING INCLUDES GROUNDING OF 5 BOEING 777, ONE AIRBUS A330 & 14 BOEING 737 AIRCRAFT
* WILL REDUCE DOMESTIC CAPACITY BY AROUND 50 PER CENT UNTIL 14 JUNE 2020, IN RESPONSE TO WEAKENED DEMAND
* WILL AIM TO AVOID REDUNDANCIES BY FAST-TRACKING MEASURES LIKE USE OF ACCRUED LEAVE, LEAVE WITHOUT PAY AND REDEPLOYMENT
* TEMPORARY GROUNDING OF INTERNATIONAL FLEET AND REDUCTION IN DOMESTIC CAPACITY WILL IMPACT COMPANY’S WORKFORCE
* CHANGES WILL AFFECT PEOPLE AND CO IS HAVING DISCUSSIONS WITH TEAM MEMBERS AND RELEVANT UNIONS
* REDUCING DOMESTIC CAPACITY INCLUDES GROUNDING OF 20 BOEING 737, SIX A320, TWO ATR & 5 AIRBUS A330 AIRCRAFT FROM CO’S DOMESTIC FLEET Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)