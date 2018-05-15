BRIEF-Virtusa Announces Q4 Non-Gaap Earnings Per Share $0.55

May 15 (Reuters) - Virtusa Corp:
* VIRTUSA ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2018 CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.55
* Q4 REVENUE $281.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $280.5 MILLION
* SEES Q1 2019 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.45 TO $0.51
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.55 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2019 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.08 TO $2.32
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $2.22, REVENUE VIEW $1.21 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)