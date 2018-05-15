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May 15, 2018 / 10:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Virtusa Announces Q4 Non-Gaap Earnings Per Share $0.55

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Virtusa Corp:

* VIRTUSA ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2018 CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.55

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.06

* Q4 REVENUE $281.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $280.5 MILLION

* SEES Q1 2019 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.45 TO $0.51

* SEES Q1 2019 REVENUE $293.5 MILLION TO $301.5 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.55 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2019 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.50 TO $0.66

* SEES FY 2019 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.08 TO $2.32

* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $2.22, REVENUE VIEW $1.21 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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