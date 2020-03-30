Healthcare
March 30, 2020 / 12:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Viscom Proposes Dividend Of EUR 0.05 Per No-Par Share

1 Min Read

March 30 (Reuters) - VISCOM AG:

* EXECUTIVE BOARD AND SUPERVISORY BOARD PROPOSE DIVIDEND AT MINIMUM LEVEL

* PROPOSAL TO PAY A DIVIDEND OF EUR 0.05 PER NO-PAR SHARE ENTITLED TO DIVIDEND FOR 2019 FINANCIAL YEAR

* CLOSED 2019 FINANCIAL YEAR WITH EBIT OF EUR 4,017 THOUSAND (PREVIOUS YEAR: EUR 10,944 THOUSAND).

* DIFFICULT TO ASSESS IMPACT GLOBAL COVID-19 PANDEMIC WILL HAVE ON VISCOM GROUP

* THIS DOES NOT AFFECT GROUP’S FUNDAMENTAL DIVIDEND POLICY OF DISTRIBUTING 50% OF GROUP NET PROFIT

* PROPOSAL TO PAY A DIVIDEND OF EUR 0.05 PER NO-PAR SHARE SHOULD ENSURE THAT VISCOM AG’S FINANCIAL POSITION AND LIQUIDITY REMAIN SOLID MOVING FORWARD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below