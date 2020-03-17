Healthcare
March 17, 2020 / 5:32 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Visiativ FY Net Result Group Share Down At 2.6 Million Euros

1 Min Read

March 17 (Reuters) - VISIATIV SA:

* FY CONSOLIDATED REVENUE UP 25% TO EUR 203.2 MILLION VERSUS EUR 163.2 MILLION YEAR AGO

* FY EBITDA UP 42% TO EUR 18.7 MILLION VERSUS EUR 13.1 MILLION YEAR AGO

* AIMS AT PROFITABILITY GROWTH WITH GROUP EBITDA EUR 30 MILLION BY 2023

* CANNOT COMMUNICATE 2020 FINANCIAL OBJECTIVES GIVEN ECONOMIC UNCERTAINTIES LINKED TO CORONAVIRUS

* FY NET RESULT GROUP SHARE DOWN 20% TO EUR 2.6 MILLION VERSUS EUR 3.3 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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