BRIEF-Visioneering Technologies Says Shipments To US ECPS In 1Q Expected To Increase 20% Over 4Q19

April 2 (Reuters) - Visioneering Technologies Inc:
* SHIPMENTS TO US ECPS IN 1Q FY2020 EXPECTED TO INCREASE 20% OVER 4Q19 TO A RECORD US$1.62M
* CASH ON HAND EXPECTED TO ALLOW COMPANY TO OPERATE INTO Q4 OF 2020
* EXPECTS NET REVENUE IN 1Q20 TO DECREASE 7% TO US$1.3 MILLION COMPARED TO 4Q19
* AS OF 1 APRIL 2020, CO HAS REDUCED FORCE BY 22 OF 42 EMPLOYEES
* POSSIBLE THAT CO’S CURRENT CASH WILL BE DEPLETED PRIOR TO Q4 OF 2020
* EXPECTS COST-SAVING MEASURES TO ALLOW CURRENT CASH ON HAND TO FUND OPERATIONS TILL EARLY OCT 2020, ASSUMING STEEP Q2 SALES DECLINES Source text for Eikon: Further company coverage: