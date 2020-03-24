BRIEF-Vista Group Freezes Hiring, Management Pay Cut Due To COVID-19

March 24 (Reuters) - Vista Group International Ltd:
* DIRECTORS HAVE REDUCED THEIR DIRECTORS’ FEES BY 30%; CEO HAS VOLUNTARILY REDUCED HIS SALARY BY 30%
* GROUP COMPANIES - MACCS, POWSTER, AND NUMERO - SO FAR NOT SEEN SIGNIFICANT IMPACT TO THEIR BUSINESS
* CONTRACTOR RESOURCES HAVE CEASED WITH IMMEDIATE EFFECT, EXCEPT WHERE RESOURCES ARE REQUIRED FOR ESSENTIAL WORK
* MARKETING SPEND HAS BEEN REVIEWED AND REDUCED WITH MAJORITY OF INDUSTRY TRADE SHOWS CANCELLED OR DEFERRED
* VISTA GROUP COMPANIES SERVING STUDIO SEGMENT OF FILM INDUSTRY HAVE SO FAR NOT SEEN SIGNIFICANT IMPACT TO THEIR BUSINESS
* SENIOR LEADERSHIP TEAM VOLUNTARILY REDUCED SALARIES BY 25% Source text for Eikon: Further company coverage: