BRIEF-Vista Group International To Raise NZ$65 Mln

April 16 (Reuters) - Vista Group International Ltd:
* FOUNDERS, DIRECTORS, SENIOR MANAGEMENT TO SUBSCRIBE TO $4.7 MILLION OF NEW SHARES TO BE ISSUED
* PLACEMENT ALONG WITH AN ABOUT NZ$40 MILLION 1 FOR 4.37 PRO-RATA NON-RENOUNCEABLE ACCELERATED ENTITLEMENT OFFER
* EQUITY RAISE INCLUDES NZ$25 MILLION UNDERWRITTEN PLACEMENT TO INSTITUTIONAL INVESTORS
* POST EQUITY RAISE, EXPECTS TO HAVE LIQUIDITY OF ABOUT NZ$125 MILLION
* SHAREHOLDERS MAY SUBSCRIBE FOR 1 NEW SHARE FOR EVERY 4.37 EXISTING SHARES AT APPLICATION PRICE OF NZ$1.05/SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: