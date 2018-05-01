BRIEF-Vista Outdoor Q4 Adjusted Loss Per Share $0.22

May 1 (Reuters) - Vista Outdoor Inc:
* Q4 REVENUE $571 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $519.5 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.15 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2019 SALES IN A RANGE OF $2.205 BILLION TO $2.265 BILLION
* PLANS TO EXPLORE STRATEGIC OPTIONS FOR ASSETS THAT FALL OUTSIDE OF THESE PRODUCT CATEGORIES
* SEES 2019 EARNINGS PER SHARE IN A RANGE OF $0.10 TO $0.30
* SEES 2019 CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $60 MILLION
* VISTA OUTDOOR - TO EXPLORE OPTIONS FOR ASSETS INCLUDING REMAINING SPORTS PROTECTION BRANDS, JIMMY STYKS PADDLE BOARDS, SAVAGE AND STEVENS FIREARMS
* SEES 2019 FREE CASH FLOW IN A RANGE OF $55 MILLION TO $85 MILLION
* VISTA OUTDOOR - WILL FOCUS ON ACHIEVING GROWTH THROUGH BRANDS IN AMMUNITION, HUNTING AND SHOOTING ACCESSORIES
* VISTA OUTDOOR - WILL ALSO FOCUS ON ACHIEVING GROWTH THROUGH BRANDS IN HYDRATION BOTTLES AND PACKS, AND OUTDOOR COOKING PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage: