Healthcare
May 28, 2020 / 2:55 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Vistin Pharma: Disclosure Of Large Shareholding And Mandatory Notification Of Trade In Co

1 Min Read

May 28 (Reuters) - Vistin Pharma ASA:

* DISCLOSURE OF LARGE SHAREHOLDING AND MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE IN VISTIN PHARMA ASA

* FERNCLIFF LISTED DAI AS, A COMPANY CONTROLLED BY BOARD MEMBER ØYSTEIN STRAY SPETALEN, HAS SOLD 1 764 424 SHARES AT NOK 12.41 PER SHARE

* TYCOON INDUSTRIER AS, A COMPANY CONTROLLED BY BOARD MEMBER ØYSTEIN STRAY SPETALEN, HAS SOLD 100 000 SHARES AT NOK 12.41 PER SHARE

* FERNCLIFF TIH AS, A COMPANY CONTROLLED BY BOARD MEMBER ØYSTEIN STRAY SPETALEN, HAS SOLD 99 225 SHARES AT NOK 12.41 PER SHARE

* AFTER TRANSACTIONS ØYSTEIN STRAY SPETALEN AND ASSOCIATED COMPANIES HAVE A TOTAL HOLDING OF 2 632 636 SHARES IN CO, CORRESPONDING TO 5.94% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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